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الزمالك يحضر كاسونجو لمباراة الرجاء

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:15 ص
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كاسونجو
كاسونجو
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية مقربة من نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق ينوي تطبيق مبدأ المداورة في مركز رأس الحربة للفريق خلال الفترة المقبلة.



ويتواجد في مركز رأس الحربة في الزمالك الثلاثي مصطفى محمد وعمر السعيد والكونغولي كابونجو كاسونجو.



واستقر كارتيرون على تحضير الكونغولي كابونجو كاسونجو خلال مباريات الدوري المصري الممتاز القادمة، من أجل تجهيزه لموقعة الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وسيبدأ كارتيرون الإعتماد على كاسونجو خلال مواجهة الفريق المقبلة أمام المصري البورسعيدي.


وعاد كاسونجو لنادي الزمالك في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، بعد فترة غير ناجحة مع فريق الوداد البيضاوي المغربي.


ورغم ظهور النجم مصطفى محمد بمستوى طيب، إلا أن كارتيرون يريد منح الراحة للدولي المصري في المباريات المحلية، ليكون بأتم جاهزية في المباريات الأفريقية.



وكانت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة الققدم قد أجلت مباراة الزمالك أمام الإتحاد السكندري اليوم في الجولة 18 من الدوري المصري بسبب سوء الأحوال الجوية
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