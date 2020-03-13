"المترو" يعلن عن موعد تشغيل الحركة بكامل طاقتها (فيديو)

قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن الحركة متوقفة في الخط الأول، بداية من محطة الشهداء "رمسيس"، حتى محطة المرج الجديدة، بسبب ارتفاع منسوب المياه حتى الأرصفة، ومن ثم كان لا بد من وقف الحركة، حفاظًا على الركاب وتأمين القطارات.





وأضاف «العقبي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان أمس الخميس، أن نسبة الركاب اليوم، كانت 10%، وبعد شفط المياه ستعود الحركة مرة أخرى، مع استقرار موجة البرد".



وتشهد البلاد حالة من الطقس السيئ والتي بدأت، الخميس، وتستمر لمدة 72 ساعة مقبلة، لتسدل الستار بعد مرورها على فصل الشتاء هذا العام، والذي ينتهي فلكيًا يوم 21 مارس من الشهر الجاري، وحذرت الدكتورة إيمان سيد أحمد، مسئولة التنبؤات الجوية بوزارة الموارد المائية والري، من سقوط كميات أمطار غير مسبوقة ستصل لضعف ما شهدته مدينة القاهرة قبل ذلك، كما ستكون الأمطار مركزة على محافظات الدلتا بشكل كامل وعلى السواحل الشمالية والمناطق الغربية ومحافظات مطروح والوادي الجديد والبحيرة والإسكندرية، بالإضافة إلى سيناء والمناطق الجبلية بالبحر الأحمر، حيث ستصل نسبة الأمطار بتلك المناطق وفقا للخرائط من 20 إلى 40 ملي وستصل إلى 70 ملي على أقصى السواحل الشمالية الغربية.

