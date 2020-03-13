Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب كورونا .. برشلونة قد يخسر 160 مليون يورو

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:08 ص
Advertisements
برشلونة
برشلونة
عبدالقادر عرابي
Advertisements
تتواصل حالة التأهب بين دول أوروبا المختلفة، عقب إنتشار فيروس كورونا بشكل مرعب في دول القارة العجوز.

وأصابت إسبانيا حالة من الذعر بالأمس، بعد تأكد إصابة لاعب من فريق كرة السلة بنادي ريال مدريد الإسباني بالفيروس، الأمر الذي أجبر لاعبي الفريق في الحجر الصحي لمدة إسبوعين، وتبعه تأجيل لقاء دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، وتأجيل لقاء برشلونة مع نابولي، ثم تأجيل الليجا لمدة إسبوعين.

ووفقاً لشبكة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن نادي برشلونة سيخسر مبلغ 6 مليون يورو بعد تأجيل لقاء نابولي.

وأعلن جوزيب ماريا بارتوميو أن النادي سيخسر هذا المبلغ نتيجة لعقود البث التليفزيوني للمباراة والتذاكر.

كما أشارت الشبكة، أن خسائر النادي الكتالوني ستتخطى مبلغ 160 مليون يورو، في حال إلغاء الموسم الرياضي على المستوى المحلي والأوربي.

وظهر مقترح يقضى بتخفيض عقود لاعبي الفريق بنسبة 25% طوال مدة الإلغاء، لا سيما وأن برشلونة يحتل المركز الأول في قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً على رواتب اللاعبين.

يذكر أن برشلونةيحتل صدارة ترتيب أندية الليجا برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الوصافة.
Advertisements

أخبار تهمك

ليس الأول.. فايلر يطلب من الخطيب الإطاحة بعنصر أساسي في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب أرسنال يعلق على إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و 25 دقيقة

شركة مياه القاهرة تعلن موعد عودة الخدمة بعد إنقطاعها

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تناشد المواطنين بالبقاء في المنازل: "موجة أخرى من الطقس السيئ"

منذ ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف عن منخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط

منذ أقل من ساعتين

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من برشلونة بعد تأجيل الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

3 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

قصة كراهية صلاح وماني تثير القلق في ليفربول

منذ ساعتين

عاجل.. صورة عبر حساب أبو هشيمة تثير الجدل حول ارتباطه بياسمين صبري

منذ ساعتين و 36 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

06:17 م

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

10:46 م

عاجل.. الحكومة تكشف عن منخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط

12:36 ص

عاجل.. أول رد فعل من برشلونة بعد تأجيل الدوري الإسباني

12:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status