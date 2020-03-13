بسبب كورونا .. برشلونة قد يخسر 160 مليون يورو





وأصابت إسبانيا حالة من الذعر بالأمس، بعد تأكد إصابة لاعب من فريق كرة السلة بنادي ريال مدريد الإسباني بالفيروس، الأمر الذي أجبر لاعبي الفريق في الحجر الصحي لمدة إسبوعين، وتبعه تأجيل لقاء دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، وتأجيل لقاء برشلونة مع نابولي، ثم تأجيل الليجا لمدة إسبوعين.







ووفقاً لشبكة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن نادي برشلونة سيخسر مبلغ 6 مليون يورو بعد تأجيل لقاء نابولي.







وأعلن جوزيب ماريا بارتوميو أن النادي سيخسر هذا المبلغ نتيجة لعقود البث التليفزيوني للمباراة والتذاكر.







كما أشارت الشبكة، أن خسائر النادي الكتالوني ستتخطى مبلغ 160 مليون يورو، في حال إلغاء الموسم الرياضي على المستوى المحلي والأوربي.







وظهر مقترح يقضى بتخفيض عقود لاعبي الفريق بنسبة 25% طوال مدة الإلغاء، لا سيما وأن برشلونة يحتل المركز الأول في قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً على رواتب اللاعبين.







يذكر أن برشلونةيحتل صدارة ترتيب أندية الليجا برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الوصافة.

تتواصل حالة التأهب بين دول أوروبا المختلفة، عقب إنتشار فيروس كورونا بشكل مرعب في دول القارة العجوز.