الولايات المتحدة تعلن مقتل قائد بالحرس الثوري في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، منذ قليل، مقتل الجنرال سيامند مشهداني أحد قادة الحرس الثوري بقصف مقرات حزب الله في العراق، وذلك وفقا لقناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها.





واستهدفت الضربات، 5 مقار لميليشيات حزب الله العراقي الموالية لإيران، وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية: "لن تنسامح مع هجمات على (شعبنا أو مصالحنا أو حلفائنا)، مبينة أن المواقع المستهدفة شملت مخازن لأسلحة استخدمت في مهاجمة قوات التحالف.



