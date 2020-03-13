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الولايات المتحدة تعلن مقتل قائد بالحرس الثوري في العراق

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:10 ص
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بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، منذ قليل، مقتل الجنرال سيامند مشهداني أحد قادة الحرس الثوري بقصف مقرات حزب الله في العراق، وذلك وفقا لقناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها.

واستهدفت الضربات، 5 مقار لميليشيات حزب الله العراقي الموالية لإيران، وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية: "لن تنسامح مع هجمات على (شعبنا أو مصالحنا أو حلفائنا)، مبينة أن المواقع المستهدفة شملت مخازن لأسلحة استخدمت في مهاجمة قوات التحالف.

ونفذت الولايات المتحدة، ضربات دفاعية دقيقة ضد مواقع لميليشيات موالية لإيران، موضحة أن القصف الأمريكي طال مقار اللواءين 46 و 47  للحشد الشعبي في جرف الصخر، مضيفة أن القصف استهدفت مقار اتصالات والقوة النهرية ومقرات أخرى للحشد الشعبي.
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الكلمات المفتاحية

امريكا العراق الحرس الثوري البنتاجون

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