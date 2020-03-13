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"التضامن" تكشف عن دورها في مواجهة موجة الطقس السيئ (فيديو)

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:07 ص
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بوابة الفجر
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن غرفة عمليات الوزارة تعمل منذ صباح أمس الخميس، بوجود الوزيرة نيفين القباج.

وأضاف «العقبي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان أمس الخميس، أن الوزارة لديها 26 مركزًا للإغاثة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق وزارة التنمية المحلية والمحافظين في عمل هذه المراكز.

وتابع: "فرق التدخل السريع موجودة في 27 محافظة، من أجل تقديم العون لكل المتواجدين في الشارع"، لافتًا إلى أن فرق «أطفال بلا مأوى» و«كبار بلا مأوى» متواجدة بـ17 سيارة مجهزة على أعلى مستوى في 13 محافظة.

وأشار إلى أن فريق من التدخل السريع متواجد في الدويقة والبعض، كما تواجدوا في حادث القطار، ونتابع بشكل ميداني التحركات التي تتم، وتم إنقاذ حالات كثيرة في القاهرة والجيزة.

وتشهد البلاد حالة من الطقس السيئ والتي بدأت، الخميس، وتستمر لمدة 72 ساعة مقبلة، لتسدل الستار بعد مرورها على فصل الشتاء هذا العام، والذي ينتهي فلكيًا يوم 21 مارس من الشهر الجاري، وحذرت الدكتورة إيمان سيد أحمد، مسئولة التنبؤات الجوية بوزارة الموارد المائية والري، من سقوط كميات أمطار غير مسبوقة ستصل لضعف ما شهدته مدينة القاهرة قبل ذلك، كما ستكون الأمطار مركزة على محافظات الدلتا بشكل كامل وعلى السواحل الشمالية والمناطق الغربية ومحافظات مطروح والوادي الجديد والبحيرة والإسكندرية، بالإضافة إلى سيناء والمناطق الجبلية بالبحر الأحمر، حيث ستصل نسبة الأمطار بتلك المناطق وفقا للخرائط من 20 إلى 40 ملي وستصل إلى 70 ملي على أقصى السواحل الشمالية الغربية.
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الكلمات المفتاحية

طقس سيئ امطار التضامن

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