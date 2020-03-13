قرار مفاجئ من نادي مانسشتر سيتي بعد خضوع أحد اقرابه لتحليل فيروس كورونا





ونشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بيانا كتب فيه أن عضو العائلة لأحد لاعبي الفريق خضع لاختبارات في المستشفى صباح الأربعاء من بينها كشف فيروس كورونا، وأن اللاعب سيظل في العزل الذاتي حتى الإعلان عن نتيجة الكشف وقرر النادي عن عدم الكشف عن هوية اللاعب الذي دخل في العزل الذاتي.





وذكرت الصحف الإنجليزية أن اللاعب هو الظهير الأيسر الدولي الفرنس بنجامين ميندي الذي غاب عن تدريبات الفريق يوم الأربعاء استعدادا للمباراة القادمة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





يذكر أن مواجهة نادي مانسشتر سيتي أمام نظيره بيرنلي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " مهددة بالتأجيل لأجل غير مسمى بعد اصابة ارتيتا مدرب نادي آرسنال بفيروس كورونا كما أعلن الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

قرر نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي عزل أحد لاعبه بعد نقل فرد من عائلته إلى المستشفى بسبب أعراض مرض في الجهاز التنفسي.