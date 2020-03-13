رسميًا.. تأجيل مباراة ارسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تأجيل مباراة برايتون ضد فريق أرسنال والتي كان من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثلاثون من البريميرليج.



وجاء هذا القرار بعد إصابة المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق ارسنال بفيروس كورونا في الساعات الماضية.



وقرر نادي أرسنال دخول جميع اللاعبين والطاقم الفني للفريق في الحجر الصحي لمدة أسبوعين قادمين، لعدم انتشار العدوى بينهم في حال إصابة شخص آخر.



وسيعقد المسئولين في البريميرليج صباح غدا الجمعة اجتماعا طارئا للوقوف على مستقبل البطولة.