700 مليون يورو خسائر بين أندية الليجا في حال إنهاء الموسم بسبب كورونا

يعيش العالم في الوقت الحالي حالة من الذعر الشديد بعد إنتشار فيروس كورونا بصورة مرعبة في أوروبا.





وكان آخر المصابين بالكورونا مدرب أرسنال الإنجليزي ميكيل أرتيتا، بعد أن أعلن النادي اليوم إيجابية نتائج الفحوصات التي أجريت على أرتيتا.





كما تناثرت شائعات حول إصابة نجم يوفنتوس باولو ديبالا بالمرض، بعد أن تأكدت إصابة زميله دانيلي روجاني.









في إسبانيا، تصاعدت الأحداث بسرعة كبيرة، بعد أن تأكد إصابة أحد لاعبي فريق ريال مدريد لكرة السلة، والذي دفع النادي لوضع لاعبي الفريق الأول في الحجر الصحي.





وأعلنت رابطة أندية الدوري الإسباني "لا ليجا" تأجيل مباريات الدوري الإسباني ودوري الدرجة الأولى لمدة إسبوعين.





ورصدت شبكة "كادينا كوبي" الإسبانية الخسائر التي ستحدث للأندية في حال إلغاء الموسم، حيث ستبلغ حوالي 700 مليون يورو.









وستبلغ خسائر أندية الليجا 611 مليون يورو، على أن تبلغ خسائر أندية دوري الدرجة الأولى ما يقارب 66 مليون يورو.



