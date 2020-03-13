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الكشف عن حقيقة تعرض لاعب مانشستر سيتي للإصابة بفيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:06 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
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انتشرت العديد من التقارير في الساعات الماضية عن إصابة أحد لاعبي فريق مانشستر سيتي بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة تيلجراف، إن اللاعب الفرنسي بنجامين ميندي تدرب مع فريق مانشستر سيتي يوم الخميس، ولكنه الان قام بعزل نفسه بعد اصابة احد أفراد أسرته بفايروس كورونا.

وسوف يخضع جميع اللاعبين والطاقم الفني في نادي مانشستر سيتي تحت الاختبار في الساعات المقبلة.

وتعرض المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا للإصابة بفيروس كورونا في الساعات الماضية، وكان قد أعلن نادي أرسنال عن التأكد من إصابة مدربه وعزله في الحجر الصحي.

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