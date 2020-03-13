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"المرور" تكشف عن أسماء الطرق المغلقة بسبب الطقس السيئ (فيديو)
الجمعة 13/مارس/2020 - 01:11 ص
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مروة عبدالعزيز
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كشف الرائد محمد الشربيني المشرف بالإدارة العامة للمرور، عن التفاصيل الطرق التي تم غلقها بسبب الأمطار والطقس السييء.
وأضاف الشربيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، أن هناك انتشارا مروريا على كافة الطرق لتأمين الحركة المرورية في ظل حالة الطقس السيئ والمستمرة منذ الساعات الأولي من صباح اليوم.
وتابع الشربيني: "ونتعاون مع كافة الأجهزة في الدولة سوء كانت شركة المياه أو المحافظات أو الإسعاف، ومنذ صباح اليوم بعض الطرق تم غلقها بينما البعض الأخر تم فتحه مرة أخري".
وأكمل: "نتج عن سوء حالة الطقس إغلاق بعض الطرق، وكان هناك غلق لبعض الطرق وتم فتحها مثل طريق "أسوان - أبو سمبل، وأسوان_ الأقصر، وجنوب سيناء_ عيون موسي في شرم الشيخ، والوادي الجديد_ الداخلة، وقنا_ الأقصر، وقنا_ سوهاج".
وأشار الشربيني إلى أنه هناك بعض الطرق التي كانت مغلقة وتم فتحها كطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ويتم الأن شفط المياة بطريق صلاح السالم لإعادة تشغيله".
واختتم:" تواجد تجمعات للمياه على الطريق الدائري وتم التنسيق مع الشركات المختصة لإزالة تلك المياه، وهي غير مؤثرة على حركة المرور والإدارة العامة للمرور تكثف تواجدها على الطرق".
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