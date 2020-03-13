"المرور" تكشف عن أسماء الطرق المغلقة بسبب الطقس السيئ (فيديو)

كشف الرائد محمد الشربيني المشرف بالإدارة العامة للمرور، عن التفاصيل الطرق التي تم غلقها بسبب الأمطار والطقس السييء.

وأضاف الشربيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، أن هناك انتشارا مروريا على كافة الطرق لتأمين الحركة المرورية في ظل حالة الطقس السيئ والمستمرة منذ الساعات الأولي من صباح اليوم.





وتابع الشربيني: "ونتعاون مع كافة الأجهزة في الدولة سوء كانت شركة المياه أو المحافظات أو الإسعاف، ومنذ صباح اليوم بعض الطرق تم غلقها بينما البعض الأخر تم فتحه مرة أخري".



