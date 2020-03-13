الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن وزارة الأوقاف هي المسئول الرئيسي عن أمور المساجد، والجميع متفق على أن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة من الفروض الدينية، ولكن قد تعتري هذا بعض الأعذار التي تجعلهم إما أن يعلقون أو يؤجلون إقامة هذه الشعائر الجماعية.





وأضاف "عمران"، مع فضائية "الحدث اليوم"، أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أباح ترك الجماعات لبعض الأعذار مثل الظروف الجوية الشديدة، وغيرها، متابعًا أن هذا الحكم ينطبق على الكوارث الطبيعية والأوبئة، معلقًا: "لا ينزل الناس إلى الجمعة في هذه الحالات".





وشدد على اعتزال الجمعة، وعدم النزول إلى صلاة الجماعة في المنزل، لمن يصاب بشيء قد يؤذي الناس، أو من لديه اشتباه في إصابته بمرض.





وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، خروج 12 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19).





وجاء ذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفاءهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 20 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الـ12 حالة التي غادرت مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 7 مصريين و5 حالات لاجانب من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، من بينهم 6 حالات من دون أي أعراض، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



