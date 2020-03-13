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بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:51 ص
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بوابة الفجر
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يحرص مسئولي نادي بيراميدز،على إنهاء الجدل حول فكرة مفاوضات مع عمر جابر مع الزمالك ناديه السابق، للعودة إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

ويسعى هاني سعيد المدير الرياضي للنادي، لإقناع عمر جابر بتمديد عقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويرغب نادي الزمالك في استعادة خدمات عمر جابر نجم الفريق، وسط أنباء عن إمكانية عقد صفقة تبادلية تقضي برحيل عمر للزمالك مقابل انتقال الحارس محمد عواد لبيراميدز.

ويستعد بيراميدز لزيادة الراتب السنوي لعمر جابر من أجل إقناعه بالبقاء مع الفريق وتمديد عقده، خاصة أن اللاعب يعد أحد العناصر الأساسية للفريق.

وكان عمر جابر قد انضم إلى بيراميدز قادمًا من تجربة احترافية في بازل السويسري تخللها فترة إعارة إلى فريق لوس أنجلوس إف سي الأمريكي.
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الكلمات المفتاحية

عمر جابر بيراميدز الزمالك

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