بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

يحرص مسئولي نادي بيراميدز،على إنهاء الجدل حول فكرة مفاوضات مع عمر جابر مع الزمالك ناديه السابق، للعودة إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.





ويسعى هاني سعيد المدير الرياضي للنادي، لإقناع عمر جابر بتمديد عقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.





ويرغب نادي الزمالك في استعادة خدمات عمر جابر نجم الفريق، وسط أنباء عن إمكانية عقد صفقة تبادلية تقضي برحيل عمر للزمالك مقابل انتقال الحارس محمد عواد لبيراميدز.





ويستعد بيراميدز لزيادة الراتب السنوي لعمر جابر من أجل إقناعه بالبقاء مع الفريق وتمديد عقده، خاصة أن اللاعب يعد أحد العناصر الأساسية للفريق.



