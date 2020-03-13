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جورج قرداحي يكشف كواليس طرده من المدرسة في طفولته

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:29 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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كشف الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، عن ذكرياته في فترة الطفولة والتي كان أهمها طرده المدرسة لمدة 4 أيام بسبب بعض الأفعال المشاغبة برفقة زملائه في الصف.

وأضاف في لقاء عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" ويذاع عبر فضائية cbc، أنه كان طفل يحافظ على قيمته وسط المعلمين ولا يسمح لأحد أن يوجه له كلمة تجرحه ولكن ذات يوم تم طرده من المدرسة وبعدها ذهب والده معه وأخذ يترجى مديرة المدرسة الخاصة به لكي يرجع مرة ثانية.

وتابع جورج قرداحي، أنه كان متميزًا في كل المواد العلمية فيما عدا علم الجبر وعندما تقدم في الدراسة أصبح يحبه ويفهمه.

يذكر أن معكم" يُعد برنامج فني ترفيهي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض على شاشة "CBC" من يوم الأربعاء إلى الجمعة من كل أسبوع في الساعة التاسعة مساءًا، كما يتطرق البرنامج إلى موضوعات اجتماعية وإنسانية.


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