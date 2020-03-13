ياسمين صبري ليست الأول.. فنانات ارتبطت أسمهائن بأحمد أبو هشيمة







وعلق أحمد أبو هشيمة، على الصورة التي توقع البعض بأنها لياسمين صبري، "حبيبتي"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".





ياسمين صبري، لم تكن الفنانة الوحيدة التي ارتبط اسمها مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، سوء كانت علاقة زواج اما مجرد شائعات ظهرت عبر السوشيال ميديا.





ويرصد " الفجر الفني" فنانات ارتبطت أسمائهن بـأحمد أبو هشيمة



هيفاء وهبي

تزوج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الفنانة هيفاء وهبي، بعد قصة حب طويلة ولكنها فاجأت الجميع بخبر انفصالها عنه من خلال بيان رسمي عبر حسابها في عام ٢٠١٣.



كاتيا أفيرو

انتشرت شائعات منذ فترة عن زواج أحمد أبو هشيمة وكاتيا أفيرو، شقيقة لاعب كرة القدم العالمي كرستيانو رونالدو.، لكنه نفي ذلك وكل يجمعه بها هو مجرد صداقة عائليه.



مي عز الدين

ارتبط اسم النجمة مي عز الدين، بأحمد أبو هشيمة، تدوالت عدة شائعات عن وجود قصة بينهم والتي من المقرر أن يتزوجها، لكنه خرج ونفى ذلك من خلال تغريدة قائلا: "أنا لا أفكر في الارتباط في الوقت الحالي وكل ما يجمعني بمي عز الدين هي علاقة صداقة قوية".



رجاء قصابني

كانت الغريبة هو شائعات زواج أحمد أبو هشيمة، من الفنانة المغربية رجاء قصابني، في ظل أنه لايعرفها ولا قبلها من قبل، لذلك خرج أيضًا ونفى تلك الشائعات.



وقال أحمد أبو هشيمة، عن زواجه من رجاء قصابني: "أكيد غلط الكلام ده، وأنا حتى معرفش دي مين. ولا بتعمل إيه، ولا عمري شوفتها في حياتي".









أثار رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الجدل وذلك بعد نشره صورة خاتم زواج يشبه نفس الخاتم التي كانت ترتدي الفنانة ياسمين صبري.