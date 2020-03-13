Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدرب أرسنال يعلق على إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
حرص المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي على التعليق عن التأكد من إصابته بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

وقال ‏ميكل ارتيتا مدرب ارسنال في تصريحات حسب سكاي : "هذا أمر مخيب حقاً، ولقد خضعت للاختبار بعد شعوري بالضعف، وسأكون في العمل قريباً بمجرد السماح لي".

وأعلن نادي أرسنال عن دخول جميع اللاعبين والطاقم الفني للحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد إصابة مدرب الفريق.

الجدير بالذكر أن رابطة البريميرليج قد أعلنت عن عقد اجتماع عاجل صباح الغد، من أجل الوقوف على مستقبل الدوري الإنجليزي الممتاز.
Advertisements

أخبار تهمك

ليس الأول.. فايلر يطلب من الخطيب الإطاحة بعنصر أساسي في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف عن منخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط

منذ ساعة و 12 دقيقة

3 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد فعل من برشلونة بعد تأجيل الدوري الإسباني

منذ ساعة و 10 دقيقة

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

قصة كراهية صلاح وماني تثير القلق في ليفربول

منذ ساعة و نصف

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

منذ حوالي 3 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب أرسنال يعلق على إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مثير من مدرب الزمالك رغم سوء الأحوال الجوية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

شركة مياه القاهرة تعلن موعد عودة الخدمة بعد إنقطاعها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صورة عبر حساب أبو هشيمة تثير الجدل حول ارتباطه بياسمين صبري

منذ ساعتين

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ ساعتين و 50 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

06:17 م

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

10:46 م

عاجل.. أول رد فعل من برشلونة بعد تأجيل الدوري الإسباني

12:38 ص

مدرب أرسنال يعلق على إصابته بفيروس كورونا

12:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status