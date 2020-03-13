مدرب أرسنال يعلق على إصابته بفيروس كورونا

حرص المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي على التعليق عن التأكد من إصابته بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.



وقال ‏ميكل ارتيتا مدرب ارسنال في تصريحات حسب سكاي : "هذا أمر مخيب حقاً، ولقد خضعت للاختبار بعد شعوري بالضعف، وسأكون في العمل قريباً بمجرد السماح لي".



وأعلن نادي أرسنال عن دخول جميع اللاعبين والطاقم الفني للحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد إصابة مدرب الفريق.



الجدير بالذكر أن رابطة البريميرليج قد أعلنت عن عقد اجتماع عاجل صباح الغد، من أجل الوقوف على مستقبل الدوري الإنجليزي الممتاز.