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اندلاع حريق هائل بمبنى السلخانة بمدينة سفاجا

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:57 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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اندلع منذ قليل، حريق ضخم بمبنى السلخانة جنوب مدينة سفاجا، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الحماية المدنية أثناء إخماده، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سفاجا المركزي وتحرير محضرًا بالواقعة.

وتلقى الدكتور محمد غريب مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، بلاغًا يفيد اندلاع حريق بمبنى السلخانة جنوبي مدينة سفاجا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف تجاه موقع الحريق، وتبين أنه أسفر عن إصابة أحد أفراد الحماية المدنية أثناء إخماد النيران.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى سفاجا المركزي، لإجراء الاسعافات الاولية له، وتحرر محضر بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية لموقع الحريق للمعاينة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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الكلمات المفتاحية

طقس سيئ سفاجا حريق

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