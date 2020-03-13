"أنا بن العمدة".. جورج قرداحي يكشف مفاجأة في "معكم منى الشاذلي"













كشف الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، عن مفاجأة تخص والده، موضحًا أنه كان عمدة بإحدى القرى التي نشأ بها في طفولته.وأضاف جورج قرداحي في لقائة ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية cbc، أن والده ظل المختار الخاص بالقرية بمعنى العمدة لمدة 40 عامًا، وكان محبوبًا من الجميع."معكم" برنامج فني ترفيهي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض على شاشة "CBC" من الأربعاء إلى الجمعة من كل أسبوع في الساعة التاسعة مساءًا، كما يتطرق البرنامج إلى موضوعات اجتماعية وإنسانية.