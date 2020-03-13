عاجل.. أول رد فعل من برشلونة بعد تأجيل الدوري الإسباني

اصدر نادي برشلونة الإسباني، بيان، مساء اليوم الخميس،تعليقا على قرار الاتحاد الإسباني والذي تضمن تأجيل منافسة الدوري الإسباني بسبب فيروس كورونا.

اصدر نادي برشلونة الإسباني، بيان، مساء اليوم الخميس،تعليقا على قرار الاتحاد الإسباني والذي تضمن تأجيل منافسة الدوري الإسباني بسبب فيروس كورونا.