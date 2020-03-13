الزمالك يكافىء كارتيرون بهذا القرار













ذكرت مصادر مقربة من نادي الزمالك، أن إدارة النادي الأبيض استقرت على بقاء المدرب الفرنسي باتريك كارتيرون مع الفريق حتى الموسم المقبل.









وأضافت المصادر، أن كارتيرون سيبقى مع الزمالك حتى لو لم يتوج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.









ويؤمن الزمالك بقدرة كارتيرون على حصد مزيد من الألقاب مستقبلاً مع الزمالك، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع الفريق خلال الموسم الجاري.







كما تريد إدارة الزمالك منح الفريق المزيد من الإستقرار للفريق لتحقيق مزيد من البطولات.









ولا تريد الإدارة تكرار أخطاء الماضي بالتغيير المستمر للأجهزة الفنية، وهي السياسة التي أثبتت فشلها أكثر من مرة.









وقاد كارتيرون فريق الزمالك للتتويج بلقبي كأس السوبر المصري على حساب الأهلي، وكأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي.







ويواصل كارتيرون مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سواجه الرجاء البيضاوي المغربي في نصف النهائي.