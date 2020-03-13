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سلوى خطاب: "أنا مش بدور على أني أمثل وخلاص"

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:15 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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تحدثت الفنانة سلوى خطاب، عن الأدوار التي قدمتها قائلة: "أنا مش بدور على إني أمثل وخلاص.. والحمد لله دلوقتي بقى عندي تاريخ على قدي كدة".

وتابعت "خطاب" خلال لقائها مع الإعلامية "إنجي علي" في برنامج "أسرار النجوم" قائلة: "فيه ناس سابت أعمال متطورة وإحنا بنطور عليها، والتطور في الأداء التمثيلي هو انك تحسي بتوحدك مع الشخصيات والفنانين بكل تفاصيلهم".

وأضافت قائلة: "إحنا عندنا امكانيات للتطوير ده بس للأسف نمط الحياة دلوقتي بقى مش بنسبة التأمل المفروض أن يقودها الفنان".

واختتمت حديثها قائلة: "تصوير المسلسلات في أماكن معينة وكاميرات مختلفة ده تطور لازم نكون مبسوطين منه، ولازم إحنا كمان نتطور ونشوف هنقدم ايه من خلال التطور ده". 








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