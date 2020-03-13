عاجل.. الحكومة تكشف عن منخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط

ناشد اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع دعم اتخاذ القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المواطنين بمراعاة إجراءات السلامة خلال موجة الطقس السيئ؛ للمحافظة على أرواحهم.





وطالب "عبد المقصود"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، المواطنين بالبعد عن أعمدة الإنارة، لافتًا إلى أنهم يقوموا بحصر الإصابات والخسائر الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.





وشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، وليس من مواقع التواصل الاجتماعي، نافيًا نشوب 25 حريق بمحافظة قنا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتًا إلى أننا سنشهد موجة ثانية لمنخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة.



