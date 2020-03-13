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عاجل.. الحكومة تكشف عن منخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:36 ص
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أمنية فوزي
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ناشد اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع دعم اتخاذ القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المواطنين بمراعاة إجراءات السلامة خلال موجة الطقس السيئ؛ للمحافظة على أرواحهم.

وطالب "عبد المقصود"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، المواطنين بالبعد عن أعمدة الإنارة، لافتًا إلى أنهم يقوموا بحصر الإصابات والخسائر الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

وشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، وليس من مواقع التواصل الاجتماعي، نافيًا نشوب 25 حريق بمحافظة قنا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتًا إلى أننا سنشهد موجة ثانية لمنخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة.

وأهاب رئيس قطاع دعم اتخاذ القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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الكلمات المفتاحية

منخفض جوي الحكومة البحر المتوسط

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