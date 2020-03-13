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عاجل.. أرسنال يعلن إصابة ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:28 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن إصابة ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكان قد تم وضع جميع اللاعبين في نادي أرسنال والطاقم الفني في الحجر الصحي بسبب إصابة رئيس نادي اولمبياكوس اليوناني الذي تواجد في ملعب الإمارات منذ أقل من أسبوعين.

وقرر منذ قليل الاتحاد الإنجليزي عن عدم تأجيل اي نشاطات رياضية في البلاد وإقامة جميعها في موعدها.

يذكر أن مدرب ليستر سيتي قد أعلن اليوم عن إن هناك اشتباه في إصابة ثلاث لاعبين بفيروس كورونا.
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