التعليم عن إصابة طالب بالكورونا : "نترك التعليق للصحة"

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما أعلنه متحدث وزارة الصحة منذ قليل بشأن إصابة تلميذ بفيروس كورونا عن طريق والده في مدرسة سيتي الدولية بالزمالك والتي تم عزلها أمس الخميس.





وقال الوزير في تصريح خاص إلى الفجر: "مفيش طفل مريض في المدرسة، الإجراء وقائي لأن الأب يعمل مع الزائرين الأجانب وهذا كل ما في الأمر".





وأضاف: "ونخشي أن يكون أحد أفراد أسرته أصيب معه، ومتحدث الصحة قد يكون خانه التعبير".





وحول ما قاله المتحدث الإعلامي للصحة في برنامج التاسعة منذ قليل، قال شوقي: "أترك هذا للصحة، وليس لنا تعليق "





وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم أن في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة أبنائنا واتساقًا مع ما أعلنه وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة لمواجهة انتشار الفيروس فقد تتبعت وزارة الصحة والسكان بعض أقارب من تعرض للاختلاط بالزائرين الأجانب وعليه فقد أخذنا "قرارًا احترازيًا" بغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها والسادة المعلمين والإدارة المدرسية لمدة ١٤ يوما كإجراء "وقائي" نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب.



