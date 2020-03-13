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ترتيب الدورى المصرى بعد مرور 18 جولة

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:11 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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واصل النادي الأهلي انفراده بصدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز رغم تعثره بالتعادل إيجابيا بنتيجة 1 / 1 أمام نظيره نادي سموحة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء علي ستاد القاهرة الدولي بمدينة القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بينما حقق نادي بيراميدز فوزا هاما بنتيجة هدف مقابل لاشئ أمام نظيره نادي إنبي.


يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تأجيل 4 مواجهات من الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية حيث كان من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره نادي الاتحاد السكندري و نادي مصر أمام الإنتاج الحربي بالإضافة إلي مواجهة حرس حدود امام المصري ومصر للمقاصة أمام أسوان.


ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مرور 18 جولة من الدوري المصري:


1- الأهلي برصيد 49 نقطة
2- المقاولون العرب برصيد 33 نقطة
3- بيراميدز برصيد 32 نقطة
4- الزمالك برصيد 31 نقطة
5- الاتحاد السكندري برصيد 27 نقطة
6- سموحة برصيد 25 نقطة
7- إنبي برصيد 25 نقطة
8- الإنتاج الحربي برصيد 23 نقطة
9- الإسماعيلي برصيد 22 نقطة
10- المصري برصيد 20 نقطة
11- الجونة برصيد 20 نقطة
12- حرس الحدود برصيد 19 نقطة
13- أسوان برصيد 18 نقطة
14- طلائع الجيش برصيد 17 نقطة
15- طنطا برصيد 16 نقطة
16- وادي دجلة برصيد 15 نقطة
17- مصر للمقاصة برصيد 14 نقطة
18- نادي مصر برصيد 11 نقطة
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