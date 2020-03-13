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مجدي يعقوب: الخدمة الطبية المتميزة إذا اقترنت بالمال "هتبقى مصيبة"

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:51 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن اقتراح تخصيص جزء من مركز القلب بأسوان لعمل بمقابل مادي، لاستمرار تقديم الخدمة مجانًا لباقي المرضى قوبل بالمعارضة الشديدة منه.

وأشار "يعقوب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الخدمة الطبية المتميزة إذا اقترنت بالمال "هتبقى مصيبة"، مؤكدا أن المركز سيظل يقدم خدماته للمرضى مجانا.

وأضاف الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، "عمرنا ما هنشتغل بشكل خاص"، معتبرا أن ذلك سيقلل ثقة المرضى في مستوى الخدمة التي يحصلون عليها.

وفي لفتة إنسانية، حضر الدكتور مجدى يعقوب، حفل عشاء الطبيبة سهى هيكل، بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه، التى تعد أحد تلامذته في مستشفى أسوان للقلبن وأعربت الطبيبة عن سعادتها لحضور الدكتور مجدى يعقوب لحفل العشاء بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه عبر حاسبها بموقع فيس بوك، قائلة: "السعادة ليست حقيقية إذا لم يتم مشاركتها.. لقد كان من دواعى الشرف والسرور البالغ حضور السير مجدى يعقوب بنفسه على العشاء.. شكرا جزيلا لفريق الأحلام في مركز أسوان للمشاركة في تلك اللحظة الجميلة معي".

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الكلمات المفتاحية

مجدي يعقوب الخدمة الطبية

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