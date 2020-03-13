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سلوى خطاب: نظرتي للحياة اختلفت بعد دخولي الفن

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:43 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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عبرت الفنانة "سلوى خطاب" عن كرهها لجو الحزن والكآبة قائلة: "أنا طبعي مبحبش الحزن، حتى في المشاكل عادي ما كلنا بتعدي علينا مشاكل ومبتسغرقش وقت طويل في الزعل".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية "إنجي علي" في برنامج "أسرار النجوم" قائلة: "زمان وأنا صغيرة ومراهقة كنت بحب الحزن  وبزعل على كل حاجة.. بس خلاص بقى الواحد دلوقتي عنده سخرية من الحياة.. الحزن مش هيحل المشكلة يبقا خلاص أزعل نفسي ليه".

وتابعت قائلة: "وأنا صغيرة كنت رومانسية لكن من يوم ما دخلت الفن ونظرتي للحياة اختلفت واتغيرت وبقيت لازم أركز".


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