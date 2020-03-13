سلوى خطاب: نظرتي للحياة اختلفت بعد دخولي الفن





عبرت الفنانة "سلوى خطاب" عن كرهها لجو الحزن والكآبة قائلة: "أنا طبعي مبحبش الحزن، حتى في المشاكل عادي ما كلنا بتعدي علينا مشاكل ومبتسغرقش وقت طويل في الزعل".وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية "إنجي علي" في برنامج "أسرار النجوم" قائلة: "زمان وأنا صغيرة ومراهقة كنت بحب الحزن وبزعل على كل حاجة.. بس خلاص بقى الواحد دلوقتي عنده سخرية من الحياة.. الحزن مش هيحل المشكلة يبقا خلاص أزعل نفسي ليه".وتابعت قائلة: "وأنا صغيرة كنت رومانسية لكن من يوم ما دخلت الفن ونظرتي للحياة اختلفت واتغيرت وبقيت لازم أركز".