عاجل.. صورة عبر حساب أبو هشيمة تثير الجدل حول ارتباطه بياسمين صبري

أثار رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما نشر صورة له عبر خاصية الستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.



وتسببت الصورة التي نشرها أبو هشيمة في كثرة القيل والقال بين رواد التواصل والاجتماعي، بعدما أظهرت يده وهي متشابكة بيد فتاة وعلق عليها بكلمة واحدة وهي "حبيبتي".



ونشر رواد التواصل هذه الصورة وقاموا بمقارنتها مع صورة للفنانة ياسمين صبري ولاحظوا أن اليد الذي في الصورة هي نفس يد ياسمين الأمر الذي جعلهم يؤكدون خطوبتهما.

