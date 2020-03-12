كارتيرون يجهز كاسونجو لمباريات الدوري

استقر الفرنسي كارتيرون على مشاركة كاسونجو مهاجم الفريق في المباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز.









وجاء قرار كارتيرون بالاعتماد على كاسونجو في الهجوم لاستخدام سياسة التدوير في مركز رأس الحربة خلال المواجهات القادمة







