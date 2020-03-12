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كارتيرون يجهز كاسونجو لمباريات الدوري

الخميس 12/مارس/2020 - 11:51 م
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بوابة الفجر
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استقر الفرنسي كارتيرون على مشاركة كاسونجو مهاجم الفريق في المباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز.


وجاء قرار كارتيرون بالاعتماد على كاسونجو في الهجوم لاستخدام سياسة التدوير في مركز رأس الحربة خلال المواجهات القادمة


ويدرس المدرب اعطاء فرصة لاكثر من لاعب لإراحة الأساسيين في المباريات القادمة خاصة مع اقتراب خوض لقاء الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة افريقيا


ومن المتوقع أن تكون مشاركة كاسونجو على حساب مصطفى محمد، لمنحه فرصة الحصول على اللياقة البدنية وتجهيزه.

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