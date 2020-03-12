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مجلس الوزراء: وصول عدد مصابي حادث تصادم القطارين إلى 20 حالة
الخميس 12/مارس/2020 - 11:58 م
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أمنية فوزي
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قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع دعم اتخاذ القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن عدد مصابي حادث تصادم قطاري الصعيد بين رمسيس وإمبابة وصل إلى 20 حالة، لافتًا إلى أن إصابتهم بسيطة، وأن حالتهم مستقرة.
وأضاف "عبد المقصود"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الإصابات طفيفة، مؤكدًا أنه ليس هناك خسائر كبيرة، موضحًا أن الخسائر كانت في جسد القطار وليس في أرواح المواطنين.
وأشار إلى أنه تم توجيه 17 سيارة إسعاف لنقل المواطنين، وتم خروج بعض المواطينن من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج، والبعض الآخر ما زال يتلقى العلاج في المستشفيات.
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإجراء تحقيقات عاجلة في واقعة حادث اصطدام قطاريْن بمنطقة روض الفرج بالقاهرة؛ وذلك لكشف حقيقة الواقعة وسببها وكيفية حدوثها.
وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى مسرح الحادث بمزلقان النجيلي السبتية - خلف ورش السكة الحديد - بمنطقة روض الفرج، وتبين من خلال المعاينة تَوقُّف القطار رقم 991 القادم من أسوان -لسبب لم يُكشَف حتى الآن-واصطدام القطار رقم 989 به والقادم من ذات الوجهة؛ ما أدى لخروج العربة قبل الأخيرة من القطار المتوقف عن مسارها لتصطدم بعقار من طابقين يبعد عن حرم شريط السكة الحديدية بأمتار، وتبين أن الحادث قد أسفر عن إصابة عدد جاري حصره بدقة، منهم من تلقى علاجه بمعهد ناصر ومستشفيات الساحل والهلال وشبرا العام وخرج بعد تماثله للشفاء، وجاري سؤال باقي المصابين واستكمال إجراءات التحقيق.
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