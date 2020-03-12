3 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي

يستعد نادي الأهلي لإبرام العديد من الصفقات الهامة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، استعدادا لقادم المنافسات والبطولات التي ينافس عليها المارد الأحمر.

ويأمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء في التعاقد مع لاعبين مميزين بإمكانهم إحداث الفارق خلال الفترة المقبلة.





ولعل من أبرز الأسماء المطروحة على الأهلي للتعاقد معها في الصيف القادم ، الدولي المغربي بدر يانون والذي يقدم مستويات رائعة رفقة فريقه المغربي الرجاء البيضاوي، والذي ساهم في عبوره لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





كما يعد لاعب بيراميدز إسلام عيسى من الأسماء المرشحة للانتقال إلى الأهلي لاسيما مع عودة العلاقات بين الفريقين في الأشهر الماضية.





كما يحتاج الأهلي إلى تدعيم مركز حراسة المرمى، حيث يعد محمود جاد حارس إنبي والذي يظهر بمستويات جيدة مع فريقه من الأسماء التي يتم تداولها في القلعة الحمراء ليكون خليفة محمد الشناوي.



