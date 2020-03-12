Advertisements
Advertisements
Advertisements

3 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي

الخميس 12/مارس/2020 - 11:52 م
Advertisements
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
Advertisements
يستعد نادي الأهلي لإبرام العديد من الصفقات الهامة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، استعدادا لقادم المنافسات والبطولات التي ينافس عليها المارد الأحمر.
ويأمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء في التعاقد مع لاعبين مميزين بإمكانهم إحداث الفارق خلال الفترة المقبلة.

ولعل من أبرز الأسماء المطروحة على الأهلي للتعاقد معها في الصيف القادم ، الدولي المغربي بدر يانون والذي يقدم مستويات رائعة رفقة فريقه المغربي الرجاء البيضاوي، والذي ساهم في عبوره لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما يعد لاعب بيراميدز إسلام عيسى من الأسماء المرشحة للانتقال إلى الأهلي لاسيما مع عودة العلاقات بين الفريقين في الأشهر الماضية.

كما يحتاج الأهلي إلى تدعيم مركز حراسة المرمى، حيث يعد محمود جاد حارس إنبي والذي يظهر بمستويات جيدة مع فريقه من الأسماء التي يتم تداولها في القلعة الحمراء ليكون خليفة محمد الشناوي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة رادار الاهلي الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. خطاب ناري من الأهلي لاتحاد الكرة

منذ ساعة و 21 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ ساعتين

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مثير من مدرب الزمالك رغم سوء الأحوال الجوية

منذ حوالي 5 ساعات

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم جديد من ريال مدريد يكشف احتمالية إصاباته بكورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

منذ حوالي 6 ساعات

ليس الأول.. فايلر يطلب من الخطيب الإطاحة بعنصر أساسي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شركة مياه القاهرة تعلن موعد عودة الخدمة بعد إنقطاعها

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 12 مارس: إصابة نجم الريال بفيروس كورونا.. حسم مصير زيدان مع الملكي.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي.. الكشف عن طريقة تحديد بطل الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

06:17 م

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

10:46 م

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

08:52 م

شركة مياه القاهرة تعلن موعد عودة الخدمة بعد إنقطاعها

10:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status