الطالع الفلكي الجُمعَة 13/3/2020..قَمَرٌ مُنِير!

* القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى العقرب.

** فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.

** غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

** هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

** عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 4 برمهات قبطى ، 13 آذار رُومى، 19 رَجَب ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -أُولِى وَرَايَا ، أمَرٌ ، غَزَالٌ ، يِهْبِلٌ.(عبد المنعم مدبُولى من فيلم الحفيد-1974)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.













*الجمعه 13 ، إنتبه للقطط.....

فراي داى أو يوم الجمعه ، كلمة لاتينيّة من أصل نرويجى ألمانى وإنتقلت للأنجلو ساكسون وأصلها (فريجّا تريسْكا يدكا) فريجّا هى الملكة الأنثى زوجة أودين والمسؤولة عن الإناث والزواج وكذلك معرفة النبوءات رغم رفضها الإفصاح عنها وهو مايتوافق مع ثقافة التنجيم الهندى والبابلى القديمة عن إرتباط يوم الجمعه بكوكب الزّهرة ورُبّما كان الأروبيون هم من نقلو عن بابل لكن بأسماء مُختلفة.





أكثر يوم عليك الإبتعاد فيه عن إغضاب الإناث والقطط هو يوم الجمعه يوم الزّهرة أو يوم فِرِيجّا ، الجمعه 13 إبتعد تماماً عن مُشاكسة القطط والإناث فى أسرتك ومُجتمعك ، السباحة أو السفر (قد) تكون ليست مُناسبة لهذا اليوم ، أوّل تسجيل يخص هذا الشأن كان الجمعه 13 أكتوبر1307 يوم القبض على فرسان مالطه و إرسالهم إلى فرنسا بأمرمن الملك الفرنسى فيليب السّادس ، عادةً تأتى الجمعه برقم 13 فى التقويم الجورجى الميلادى مرّة واحدة أو مرتين بالعام وقد تأتى ثلاث مرات مثل الأعوام 2009 ، 2012 ، 2015 وهذا العام مرتين اليوم والجمعه 13 نوفمبر القادم ، بمشيئة الله تَعَالى.









*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحلّ ذكرى ميلاد الفنّانَة المحبُوبَة ليلى طاهرحَفِظَهَا الله فكل عام وهِىَ بألف خير ، إحتفالاً بها فهذه هى الأسماء المُساويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم شيرويت مُصطفى إبراهيم فهمى، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فى نجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(مُتديّن وثمين)،(وَاهَامِى مُزدوجة للمُتعة/تعويذة أفريقيّة للسيطرة على الرجل)، ملكة مِعْطَاءَة/سخيّة كريمَة)،(الخلطة السرّيّة للبَرَكَة)،(مِعْطَاءَة بالفطرة)،(حسّاسة للغاية)، (قمرشديد الضياء)،(من الخطرمحاولة كسرها)،(رُوحٌ شديدة القوّة)، (مُمْتَلَكَات سُلَيْمَانِيّة)،(مَبْنِيّة من الطّهر)،(أرض اللبن والعَسَل)،(إسم لإمرأة تجلب الدّوَاء)، (الكثيرمن الأشياء الطيبة).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: عبّرعن إعتراضك بوضع النقاط على الحروف بأسلوب حضارى مُهذب ، دون حاجة للصوت المُرتفع ولا للألفاظ الجارحة.





برج الثور: رُبّما قمت بجمع معلومات قيّمة عن مشروع مستقبلى تفكر بمناقشة مع أهل الخبرة دون كشف خططك بالضرورة تطبيقاً للمثل ، إشترِ ولاتِبِعْشْ.





برج الجوزاء: حاول أن تتماشى مع أسلوب البسطاء فى الحوار بما لايحط من مركزك ، أو تحاشَ التعامل معهم إن كنت لاتحتاج لهذا التواصل.





برج السّرطان: إن كنت تفتقر لوظيفة ثابتة أو أخرى إضافيّة فعليك البحث بجدية ومكالمة القريب والبعيد فالحظ قد يحالفك اليوم بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: قد تفترض أن الآخَر يفهم قصدك بينما يفهم شيئاً آخر تماماً،كًن أكثر وضوحاً ووضّح عباراتك بعناية شديدة لتلافى سوء الفهم.





برج العذراء : إنتقادك المستمر لمن حولك وبشكلٍ لاذع ولو بنيّة النصيحة يجلب لك المتاعب، إهتم بشئونك ولاتُقدّم نصيحتك إلا لمن يستحقها ويُقدّرها.





برج الميزان: أفكارك المُبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.

برج العقرب: رغبة فى رعاية كل من حولك كالفقراء والأيتام ،الحيوانات الطيور،لا تنسَ تلك الرعاية لشيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج القوس: قد تتكلم بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه قد يحتوى على قدر من الخشونة ،إنتَقِ ألفاظك أمام من هم أقل منك فى المستوى الإجتماعى أو الثروة.





برج الجدى: كلامك اللطيف مع أحد كبار السّنّ بعائلتك له أكبر الأثر فى تحسين حالته الصحيّة أثناء زيارتك بمشيئة الله تَعَالى ، لك بصمة خاصّة فلا تبخل بها.





برج الدّلو: وضعك لضوابط وحواجز على لسانك قبل التحدث فى تجمّع عائلى يُنقذك من متاعب أنت فى غنىً عنها، لتقل خيراً أو لتسكت.



