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تأجيل فيلم "fast and furious 9" لمدة عام كامل بسبب فيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:27 ص
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بوابة الفجر
شيماء يونس
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أعلنت شركة "universal" والقائمون على عمل مسلسل "fast and furious 9"، بتأجيل المسلسل لمدة سنة كاملة ليعرض في 2021، ويأتي هذا القرار بعد عرض التريلر الرسمي الأول للجزء التاسع، حيث حقق 14 مليون مشاهدة في 4 أيام منذ طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد تأجيله للمرة الثانية حيث تأجل سابقا ليكون في شهر 22 مايو بدلا من شهر10 أبريل من سنة 2020.

ويأتي تأجيل الفيلم والجزء التاسع المنتظر للعديد من المشاهدين، بسبب فيروس الكرونا، ويعتبر الفيلم ليس الأول من نوعة حيث تم تأجيل فيلم "No time to Die" العمل بطولة الممثل العالمي دانيال كريج، وخسرت ستوديوهات "MGM" مبالغ ضخمة  تتراوح بين 30:50 مليون دولار بسبب تأجيل فيلم الاكشن "No time to Die"، وتأجيل فيلم "A quiet place"، وهو أحد أهم أفلام الرعب للنجمة إيميلي بلانت، لأجل غير معلوم، وذلك خوفا من تفشي فيروس كورونا، ومن ناحية آخرى حصد الفيلم الأخير جائزة أفضل فيلم رعب عام ٢٠١٨.

والحدير بالذكر أن فان ديزل بطل الفيلم بالإعلان، ظهر برفقة نجله بالفيلم، الذي يحمل أسم "أوكونر"، وهو نفس أسم الراحل "بول ووكر"، الذي وتوفي في 30 نوفمبر  2013 إثر حادث سيارة، ويشارك في بطولة العمل بجانب فان ديزل، جون سينا، ميشيل رودريغز، تيريس جيبسون، جوردانا بروستر، تشارليز ثيرون،  كاردي بي، لوداكريس، هيلين ميرين، ناتالي إيمانويل.

ويشار إلى أن فيلم "F9"، هو سلسلة أفلام بدأت في 2001 ولا تزال مستمرة، وتتكون من 9 أجزاء، وتعرف بمشاهد الأكشن الجنونية التي تعتمد بشكل كبير على عدد من السباقات في الشوارع، ويذكر أن الجزء التاسع يتضمن ظهور شخصية المصارع جون سينا، كعدو لفان ديزل، ويتطلب ذلك جمع الفريق مرة ثانية للتصدي له، ويشار إلى أن الجزء الثامن حقق حصيلة إيرادات وصلن ألة مليار و 238 مليون دولار أمريكي حول العالم، العمل من إخراج جوستين لين و تأليف كريس مورغان ودانييل كيسي.  


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