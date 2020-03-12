عمدة نيويورك يعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا"





أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو، مساء الخميس، حالة الطوارئ بالمدينة، بسبب تفسي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وارتفاع عدد المصابين إلى 95 حالة.





واعتبارا من يوم الجمعة، تحظر سلطات ولاية نيويورك التجمعات الحاشدة بمشاركة أكثر من 500 شخص.





هذا وتم إغلاق مجمع المباني في كابيتول هيل الذي يضم مقر الكونغرس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن .





وأعلن محافظ ولاية كالفورنيا حظر التجمعات لأكثر من 250 شخصا حتى نهاية الشهر الجاري، كما سيتم إغلاق حديقة "ديزني لاند" اعتبارا من يوم السبت المقبل، كما أجلت استوديوهات "هوليوود" عروض بعض الأفلام على خلفية انتشار الفيروس.





واتخذت بعض الولايات الأمريكية بما فيها كونيتيكت وماريلاند وماساتشوستس، عددا من الإجراءات الاحترازية مثل حظر التجمعات وإغلاق المدارس ومختلف المواقع الثقافية والأماكن العامة، بالإضافة إلى تأجيل أو إلغاء مختلف الفعاليات الاجتماعية.





ويذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ أكثر من 1300 حالة، فيما توفي 38 شخصا.





وعلى المستوى العالمي، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 126 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4.7 ألف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 68 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 12 ألف في إيطاليا و10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم أمس الأربعاء الموافق 11 مارس، مرض فيروس كورونا بـ"الوباء العالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



