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بالأرقام.. كشف حساب كارتيرون مع الزمالك محليًا وإفريقيًا

الخميس 12/مارس/2020 - 11:49 م
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كارتيرون
كارتيرون
عمر محمد
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حقق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العديد من النجاحات مع القلعة البيضاء في الفترة الماضية منذ توليه المهمة خلفاً للمدرب الصربي ميتشو.

وتوج الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بطولتي السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة، والسوبر المصري أمام الأهلي في دولة الإمارات.

وعلى الصعيد الإفريقي،المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قاد الزمالك في 7 مباريات من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث تولى قيادة الفريق خلفا للمقال المدرب الصربي ميتشو.

الزمالك فاز تحت قيادة كارتيرون في 3 جولات وتعادل في مثلهم وخسر في مباراة وحيدة أمام الترجي التونسي في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل فريق الزمالك مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون 8 أهداف في 7 مباريات خاضها الثعلب مع الفارس الأبيض بمعدل هدف واحد لكل مباراة.

استقبلت دفاعات كارتيرون ثلاثة أهداف فقط في سبعة مباريات وهوا ما يشير للحالة الدفاعية الجيدة للفارس الأبيض مع المدرب الفرنسي.

وعلى الصعيد المحلي، قاد كارتيرون الفريق لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر، وإحتلال المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب الذي لعب مبارتين أكثر، وبفارق 18 نقطة عن الأهلي المتصدر.

وأشرف كارتيرون على تدريب الزمالك خلال 16 مباراة في بطولات الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا، فاز في 9 مباريات بنسبة فوز 56.25% وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في ستة مباريات، حيث سجل الزمالك 24 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف.

وعلى صعيد بطولة الدوري المصري الممتاز، خاض كارتيرون 10 مباريات، فاز في ستة مباريات، وتعادل في ثلاثة لقاءات، وخسر مباراة وحيدة كانت أمام طلائع الجيش، سجل معه الفريق 16 هدفاً، وسكنت شباكه 7 أهداف.

وخاض مباراة واحدة في دور الـ 32 لكأس مصر أمام الشرقية، وفاز بها الزمالك بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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