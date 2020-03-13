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أسعار الدولار اليوم الجمعة 13-3-2020.. والعملة الأمريكية تستعد لإستئناف الصعود

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم

تستعد العملة الأمريكية لإستئناف الصعود في بداية تعاملات الأسبوع المقبل، بعد أن استقرت اليوم وأمس بسبب بداية أجازة البنوك المبكرة بسبب سوء الأحوال الجوية وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.

أسعار الدولار اليوم في البنوك:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6603

15.7873

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.65

15.75

سعر الدولار في بنك مصر

15.65

15.75

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.65

15.75

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.67

15.77

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك بلوم

15.67

15.77

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك SAIB

15.65

15.75

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك HSBC

15.67

15.77

سعر الدولار في المصرف العربي

15.67

15.77

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك عودة

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك المشرق

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.67

15.77

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.67

15.77

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.67

15.77

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.66

15.76

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.67

15.77


أسعار العملات الأجنبية:

ارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنحو 1.7 المائة عند مستوى 1.1096 دولار، كما صعدت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 1 بالمائة مسجلة مستوى 105.47 ين.

فيما ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 2.2 بالمائة مسجلاً 1.2529 دولار، كما صعد مقابل العملة السويسرية بنسبة1.7 بالمائة ليسجل 0.9541 فرنك.

وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 1.6 بالمائة عند مستوى 98.047 .

تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 1.6 بالمائة إلى 1.1080 دولار بعد أن ارتفع إلى مستوى 1.1333 دولار لفترة وجيزة عقب قرار المركزي الأوروبي.

وفي حين ارتفع اليورو أمام الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة إلى 0.8835 إسترليني .


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