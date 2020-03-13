أسعار الدولار اليوم الجمعة 13-3-2020.. والعملة الأمريكية تستعد لإستئناف الصعود

أسعار الدولار اليوم

تستعد العملة الأمريكية لإستئناف الصعود في بداية تعاملات الأسبوع المقبل، بعد أن استقرت اليوم وأمس بسبب بداية أجازة البنوك المبكرة بسبب سوء الأحوال الجوية وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.

أسعار الدولار اليوم في البنوك:

أسعار العملات الأجنبية:

ارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنحو 1.7 المائة عند مستوى 1.1096 دولار، كما صعدت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 1 بالمائة مسجلة مستوى 105.47 ين.





فيما ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 2.2 بالمائة مسجلاً 1.2529 دولار، كما صعد مقابل العملة السويسرية بنسبة1.7 بالمائة ليسجل 0.9541 فرنك.





وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 1.6 بالمائة عند مستوى 98.047 .





تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 1.6 بالمائة إلى 1.1080 دولار بعد أن ارتفع إلى مستوى 1.1333 دولار لفترة وجيزة عقب قرار المركزي الأوروبي.



