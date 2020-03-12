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بيان عاجل من "الصحة" حول مصابي حادث القطارين

الخميس 12/مارس/2020 - 11:46 م
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بوابة الفجر
الفجر
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ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غرفة الأزمات والطوارئ المُنعقدة بديوان عام الوزارة، اليوم الخميس، لمتابعة خطة التأمين الطبي بجميع محافظات الجمهورية، في ظل موجة الطقس السييء التي تشهدها البلاد.

وأوضح مستشار وزير الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزراة، أن الوزيرة تابعت رفع درجة الاستعداد للقصوى  بجميع المستشفيات بالمحافظات، وتوزيع وتمركزات سيارات الإسعاف، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ٢٨١٣سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف أنحاء  الجمهورية، و49 سيارة دفع رباعي في الأماكن الجبلية ذات الطبيعة الوعرة والمتواجد بها سيول، بالإضافه إلى ١١ لانش إسعافي نهري.

وأكد، أن الوزيرة اطمأنت على تواجد الأطقم الطبية بجميع المستشفيات خاصة في أقسام الطوارئ، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، لافتًا إلى توفير ٢٠ ألف و٣٢٩ كيس دم من مختلف الفصائل، و٤٤  ألف و٢٧٧  كيس بلازما ببنوك الدم في كافة المحافظات، وذلك  ضمن خطة التأمين الطبي لأي طاريء ينتج عن موجة الطقس التي تضرب البلاد.

وتابع متحدث الوزارة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، بالتنسيق مع  قطاع الرعاية العلاجية والعاجلة، لتجهيز سيارات التدخل الطبي السريع وتمركزها في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، وتوافر الأطقم الطبية والمعاونة بها، وأدوية الطوارئ، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث طارىء.

وفي ذات السياق، كشف عن خروج مصابي حادث تصادم القطارين الذي وقع اليوم بمنطقة السبتية، بمحافظة القاهرة من المستشفيات، باستثناء 4 مصابين حالتهم مستقرة ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشار متحدث الصحة،  إلى أن الوزيرة قدمت الشكر لجميع الأطقم الطبية بالمستشفيات، ورجال الإسعاف، لما يبذلونه من جهد وحرصهم على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
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الكلمات المفتاحية

قطاري إمبابة حوادث حادث القطارين الصحة

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