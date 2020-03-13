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سلوى خطاب: منة شلبي من أحسن الممثلات في الوطن العربي
الجمعة 13/مارس/2020 - 12:36 ص
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روان هيثم
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عبرت الفنانة سلوى خطاب عن رأيها في تمثيل زميلتها الفنانة منة شلبي قائلة: "منة كممثلة فهي أستاذة وأنا من أول يوم شايفة إنها هتبقى حاجة كويسة، وده حقيقي".
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية "إنجي علي" في برنامج "أسرار النجوم" قائلة: "أنا فنيًا مقدرش أجامل قوي باجي لحد الفن وأقف، لو حاجة مش مقتنعة بيها مبجاملش وبصارح على طول".
وتابعت: "طول عمري شايفة إن منة بتبذل مجهود حتى لو الدور أول مرة وثقيل عليها.. منة شلبي في عيني من أحسن الممثلات الموجودة على المستوى العربي كله".
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