سلوى خطاب: منة شلبي من أحسن الممثلات في الوطن العربي







وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية "إنجي علي" في برنامج "أسرار النجوم" قائلة: " أنا فنيًا مقدرش أجامل قوي باجي لحد الفن وأقف، لو حاجة مش مقتنعة بيها مبجاملش وبصارح على طول".





وتابعت: "طول عمري شايفة إن منة بتبذل مجهود حتى لو الدور أول مرة وثقيل عليها.. منة شلبي في عيني من أحسن الممثلات الموجودة على المستوى العربي كله".











عبرت الفنانة سلوى خطاب عن رأيها في تمثيل زميلتها الفنانة منة شلبي قائلة: "منة كممثلة فهي أستاذة وأنا من أول يوم شايفة إنها هتبقى حاجة كويسة، وده حقيقي".