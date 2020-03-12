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تونس تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 13 حالة

الخميس 12/مارس/2020 - 11:40 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة التونسية نصاف بن علية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 13 حالة، دون تسجيل أي وفاة به حتى الآن.

وذكرت بن علية: أن عدد الحالات الخطرة المسجلة بلغ اثنتين فقط، وأن الحالتين في المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، مؤكدة على أن الفرق الطبية تواصل أخذ عينات من المخالطين للحالات المصابة، لافتة إلى أنه وقع تشديد المراقبة على المسافرين الوافدين من البلدان الموبوءة بالفيروس.

كما دعت إلى ضرورة الالتزام بشروط حفظ الصحة من أجل حماية صحة المواطنين، معتبرة أن تونس ما زالت في المرحلة الثانية من الفيروس في ظل عدم تسجيل أي حالة وفاة، مشددة على أهمية الالتزام بالعزل الصحي الذاتي للمشتبه باصإبتهم بالفيروس، موضحة أن السلطات الأمنية والصحية تملك جميع الصلاحيات القانونية لإلزام الأشخاص غير الممتثلين للعزل بضرورة تطبيقه.

وعلى المستوى العالمي، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 126 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4.7 ألف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 68 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 12 ألف في إيطاليا و10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم أمس الأربعاء الموافق 11 مارس، مرض فيروس كورونا بـ"الوباء العالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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