الصحة تكشف تفاصيل أزمة مستشفى حميات إمبابة.. وحقيقة الكورونا

قالت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، إنه بالإشارة الى الفيديو المتداول عن اضراب فريق التمريض بمستشفى حميات إمبابة أثناء تواجد فريق الإدارة بمستشفى حميات إمبابة لمتابعة الحالات المشتبهه باصابتها بفيروس كورونا والوقوف على اى مستجدات.





حدثت ضجة بين التمريض، وتبين أن زوج أحد الممرضات واسمه علاء - وكان يعمل كهربائى بالصيانة بالمستشفى وخرج على المعاش ومعروف عنه الشغب أثناء فترة عمله بالمستشفى حتى أنه تم ندبه خارج المستشفى لهذا السبب - قام بتحريض التمريض على العصيان والتوقف عن العمل، وبمشاركة ممرضتان وإقناعهم أنها فرصة لتحقيق مطالبهم المادية بالضغط على الإدارة.





وأضافت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن فريق الادارة توجه للتمريض وتم استيعاب الموقف والسيطرة عليه وتوضيح أن ما اشاعه هؤلاء المحرضون غير صحيح، وأن كل مستلزمات الوقاية متوافرة ويتم متابعة نتائج العينات على مدار الساعة وأن جميع نتائج المخالطين سلبية والعمل يسير بانتظام الآن.



