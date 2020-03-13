وزير الاتصالات: تأثر شبكات الهاتف والإنترنت بموجة الطقس "في أضيق الحدود"

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تأثر خدمات الإنترنت والتليفون المحمول بسبب موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها البلاد في أضيق الحدود، ولا تزيد عن نسبة 5% في كل المشغلين الأربعة، وهي نسبة مقبولة.





وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن هناك غرفة عمليات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في كل محافظة تتابع مستوى الخدمة بها، موضحا أنه حال حدوث أي مشكلة في كابينة ما بسبب الأمطار يتم فصلها ثم العمل على إصلاحها فورا، وإعادتها لخدمة.



