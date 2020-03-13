Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الاتصالات: تأثر شبكات الهاتف والإنترنت بموجة الطقس "في أضيق الحدود"

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:48 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تأثر خدمات الإنترنت والتليفون المحمول بسبب موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها البلاد في أضيق الحدود، ولا تزيد عن نسبة 5% في كل المشغلين الأربعة، وهي نسبة مقبولة.

وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن هناك غرفة عمليات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في كل محافظة تتابع مستوى الخدمة بها، موضحا أنه حال حدوث أي مشكلة في كابينة ما بسبب الأمطار يتم فصلها ثم العمل على إصلاحها فورا، وإعادتها لخدمة.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك تنسيق كامل بين الوزارات المعنية لمواجهة أثار موجة الطقس السيىء، لافتا إلى أن هناك برنامج طموح لتحويل كل خدمات الحكومة إلى خدمات رقمية، ولمن لا يجيد التعامل مع التكنولوجيا سيحصل على الخدمة من مكتب البريد، أو مكاتب خدمة المواطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات شبكات الانترنت المحمول الطقس السيئ

أخبار تهمك

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من برشلونة بعد تأجيل الدوري الإسباني

منذ ساعة و 10 دقيقة

شركة مياه القاهرة تعلن موعد عودة الخدمة بعد إنقطاعها

منذ حوالي 4 ساعات

ليس الأول.. فايلر يطلب من الخطيب الإطاحة بعنصر أساسي في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

منذ حوالي 3 ساعات

قصة كراهية صلاح وماني تثير القلق في ليفربول

منذ ساعة و نصف

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مثير من مدرب الزمالك رغم سوء الأحوال الجوية

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب أرسنال يعلق على إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صورة عبر حساب أبو هشيمة تثير الجدل حول ارتباطه بياسمين صبري

منذ ساعتين

عاجل.. الحكومة تكشف عن منخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط

منذ ساعة و 12 دقيقة

3 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

06:17 م

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

10:46 م

عاجل.. أول رد فعل من برشلونة بعد تأجيل الدوري الإسباني

12:38 ص

مدرب أرسنال يعلق على إصابته بفيروس كورونا

12:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status