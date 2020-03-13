سلوى خطاب: "الكوميديا مش سهلة زي ما الناس فاكرة"





نبذة عن سلوى خطاب











عبرت الفنانة سلوى خطاب عن حبها للعمل الكوميدي وخفة الدم والضحك قائلة: "ناس كتير طبعا بتضحكني أعمالهم،.. العمل الكوميدي صعب مش سهل زي ما الناس فاكرة".وتابعت "خطاب" خلال لقائها مع الإعلامية "إنجي علي" في برنامج "أسرار النجوم" قائلة: "الكوميديان عشان تحكمي عليه لازم ياخد تاريخ، انا بيعجبني تمثيل مصطفى خاطر وعلي ربيع وأوس أوس وحمدي الميرغني".وأضافت "خطاب" قائلة: "كتابة أي عمل كوميدي مش سهلة، لكن نجوم مسرح مصر عندهم خفة دم والكتاب قلت بس صعوبة العمل الكوميدي في الكتابة والإخراج والتمثيل".قدمت سلوى خطاب العديد من الأعمال الفنية أشهرها عفاريت الأسفلت، الأراجوز، أحلام مسروقة، البنات والمجهول، دسوقي أفندي في المصيف، فستان فرح، العنكبوت، الخط الساخن، أولاد الغالي، أزمة نسب، مملكة إبليس.وشاركت "خطاب" في عدة مسرحيات منها الدليل المفقود، فحص شامل، المهر، دقة زار، قعدة رجالة، لا يا زوجتي، قهوة أشرف، بيومي أفندي، أنا وأنا.