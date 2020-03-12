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هل يتم تأجيل دوري أبطال أوروبا بسبب كورونا ؟

الخميس 12/مارس/2020 - 11:28 م
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دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا
علي خلاف
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أصبح فيروس كورونا المستجد شبحا يطارد لعبة كرة القدم في العالم بعد إيقاف الدوريين الإيطالي والإسباني خوفاً من تفشي المرض، لتبقى بطولة دوري أبطال أوروبا تحت مظلة التأجيل.

أتليتكو مدريد يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
وكان فريق أتليتكو مدريد الإسباني قد خطف بطاقة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي بفوزه في مجموع مباراتي ذهاب واياب دور الستة عشر بنتيجة 4_2 ليتأهل لاعبو المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني رفقة أتلانتا الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

كورونا .. البداية من إيطاليا
كانت بداية دخول الفيروس المميت لقارة أوروبا من بوابة إيطاليا وتحديداً إقليما لومبارديا وفينيتو، حيث قرر رئيس الوزراء الإيطالي تجميد النشاط الرياضي في البلاد بعد تفشي الوباء في الدولة وارتفاع أعداد المصابين، لتفقد كرة القدم الأوروبية أحد أمتع أضلاعها وهوا الكالتشيو.

تجميد النشاط الرياضي في إسبانيا
توابع تفشي كورونا وصلت لدولة الإسبانية ليصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارًا بتأجيل بطولة الدوري لأجل غير مسمى، وذلك بعد انتشار الوباء اللعين بشكل واسع على مستوى أوروبا، وفرض الحجر الصحي على أندية الليجا ، ليحرم جماهير كرة القدم في العالم من متعة مشاهدة منافسات الدوري الإسباني وخاصة تحدي ريال مدريد وبرشلونة على لقب المسابقة المحلية.

اليويفا تلتمس الحرج وقرار تأجيل دوري أبطال أوروبا منتظر
خطر كورورنا وصل مجاله للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" الذي أعلن بشكل رسمي تأجيل مباراتي مانشستر سيتي وضيفه ريال مدريد، ويوفنتوس وضيفه ليون، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

والتمس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحرج خاصة بعد إصابة دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس الإيطالي، بفيروس كورونا، ودخول الفريق الحجر الصحي وإصابة أحد لاعبي كرة السلة بنادي ريال مدريد الإسباني بالوباء ، ليصبح المرض المييت خطرا واضح المعالم يهدد متعة كرة القدم الأوروبية فهل نرى تأجيلا لبطولة دوري أبطال أوروبا أم تنجح منظمة الصحة العالمية في القضاء على الوباء ؟

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