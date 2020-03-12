قوات الأمن العراقية تحاصر فندقا في النجف بسبب "كورونا"





حاصرت قوات الأمن العراقية، مساء اليوم الخميس، فندقًا في منطقة الجديدة الأولى خان المخضر بمحافظة النجف ، يضم عدد من الزوار الإيرانيين دخلوا إلى المدينة مؤخراً، وهناك معلومات تفيد بإصابة هؤلاء الزائرين بفيروس كورونا المستجد.





هذا ويرفض هؤلاء الزائرين تسليم أنفسهم للفرق الصحية، ولذلك تعمل القوات الأمنية بالتعاون مع الفرق الصحية لاقتحام الفندق.





وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية في العراق، في وقت سابق من اليوم، أن الخطوط الجوية العراقية وقف جميع الرحلات الجوية إلى الهند ولبنان بسبب فيروس كورونا.





وجاء في البيان الصادر عن الشركة أن هذا القرار لا يشمل رحلات الإجلاء من الهند وأن يوم 15 مارس سيكون آخر يوم يمكن فيه للعراقيين في لبنان العودة إلى البلاد.



وعلى المستوى العالمي، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 126 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4.7 ألف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 68 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 12 ألف في إيطاليا و10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم أمس الأربعاء الموافق 11 مارس، مرض فيروس كورونا بـ"الوباء العالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



