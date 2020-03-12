Advertisements
Advertisements
Advertisements

قوات الأمن العراقية تحاصر فندقا في النجف بسبب "كورونا"

الخميس 12/مارس/2020 - 11:15 م
Advertisements
قوات الأمن العراقية
قوات الأمن العراقية
وكالات
Advertisements

حاصرت قوات الأمن العراقية، مساء اليوم الخميس، فندقًا في منطقة الجديدة الأولى خان المخضر بمحافظة النجف، يضم عدد من الزوار الإيرانيين دخلوا إلى المدينة مؤخراً، وهناك معلومات تفيد بإصابة هؤلاء الزائرين بفيروس كورونا المستجد.

هذا ويرفض هؤلاء الزائرين تسليم أنفسهم للفرق الصحية، ولذلك تعمل القوات الأمنية بالتعاون مع الفرق الصحية لاقتحام الفندق.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية في العراق، في وقت سابق من اليوم، أن الخطوط الجوية العراقية وقف جميع الرحلات الجوية إلى الهند ولبنان بسبب فيروس كورونا.

وجاء في البيان الصادر عن الشركة أن هذا القرار لا يشمل رحلات الإجلاء من الهند وأن يوم 15 مارس سيكون آخر يوم يمكن فيه للعراقيين في لبنان العودة إلى البلاد.

وعلى المستوى العالمي، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 126 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4.7 ألف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 68 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 12 ألف في إيطاليا و10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم أمس الأربعاء الموافق 11 مارس، مرض فيروس كورونا بـ"الوباء العالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

منذ ساعة و نصف

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 12 مارس: إصابة نجم الريال بفيروس كورونا.. حسم مصير زيدان مع الملكي.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي.. الكشف عن طريقة تحديد بطل الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. نجم جديد من ريال مدريد يكشف احتمالية إصاباته بكورونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. خطاب ناري من الأهلي لاتحاد الكرة

منذ ساعة و 23 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ ساعتين

قرار مثير من مدرب الزمالك رغم سوء الأحوال الجوية

منذ حوالي 5 ساعات

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

منذ حوالي 6 ساعات

شركة مياه القاهرة تعلن موعد عودة الخدمة بعد إنقطاعها

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ليس الأول.. فايلر يطلب من الخطيب الإطاحة بعنصر أساسي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

06:17 م

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

10:46 م

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

08:52 م

شركة مياه القاهرة تعلن موعد عودة الخدمة بعد إنقطاعها

10:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status