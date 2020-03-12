السفارة السعودية بالفلبين تحذر مواطنيها بشأن تعليق السفر

حذرت سفارة المملكة في الفلبين، المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة ويواجهون صعوبات بسبب تعليق الرحلات الجوية.





وأضافت السفارة في بيانها: بالإشارة إلى تعليق السفر إلى جمهورية الفلبين وحرصآ من سفارة المملكة الفلبين على المواطنين المتواجدين فيها والراغبين بالعودة للمملكة عبر الخطوط السعودية تأمل السفارة سرعة التواصل معها عبر الأرقام التالية: 00639188073636 - 0063917896460





وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فيروس كورونا إلى المملكة، حيث أن رحلات الخطوط السعودية مازالت قائمة ومجدولة في وقتها.





ويذكر أن أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودي، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 45 حالة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن بالمملكة (17 من الذكور - 28 من الإناث).



وأوضح "العالي"، أن 7 حالات ارتبطت بالقدوم من إيران و5 حالات من العراق و3 مروا بإيران والعراق و24 من مصر و1 من الفلبين مروراً بإيطاليا، وهي الحالة الوحيدة الحرجة، و5 اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية، مبيناً أن الحالات منومة وفق التالي (17 حالة في القطيف، 4 حالات في الدمام، و22 حالة في مكة وحالة واحدة في كل من الرياض وجدة)، كما بلغ إجمالي الموجودين في الحجر الصحي والعزل المنزلي (2500) حالة، وبلغ إجمالي الفحوصات (4300) فحص وإجمالي من فُحصوا في المنافذ (570) ألف شخص، لافتاً الانتباه إلى أن مركز صحة (937) تلقى 106 آلاف اتصال عن فايروس كورونا الجديد.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفايروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 126 ألف حالة، رُصدت في 121 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تعافت وشُفيت 68 ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات 4600 حالة.



