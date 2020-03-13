مترو الأنفاق: رش جميع المحطات بمطهرات معتمدة من الصحة

كشف أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن خطتهم لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا إنهم لديهم خطة عمل بتوجيه من وزير النقل المهندس كامل الوزير.





وأضاف "عبد الهادي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن وزير النقل شدد على تواجدهم بمترو الأنفاق بصورة مستمرة، وأن يتم تشكيل مجموعات عمل في محطات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق؛ لرش وتطهير محطات المترو أولًا بأول، وأماكن التذاكر، مؤكدًا أنه يتم تطهير ورش كل مكان في مترو الأنفاق بمطهرات معتمدة من وزارة الصحة.





وتابع أنه تم وضع وضع ملصقات للتوعية بفيروس كورونا بجميع محطات مترو الأنفاق، كما يقوموا بعمل حملات توعية وتعريفية بفيروس كورونا من خلال الإذاعات الداخلية لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى عمل إجراءات لمنع التجمعات والازدحام بمحطات المترو، والدفع بقطارات إضافية لعدم تكوين الزحام.





وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، عن خروج 12 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفاءهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 20 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الـ 12 حالة التي غادرت مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 7 مصريين و5 حالات لاجانب من جنسيات مختلفة.





وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، من بينهم 6 حالات بدون اى أعراض، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات من ضمنهم 10 مصريين و3 حالات لاجانب من جنسيات مختلفة، لافتًا إلى أن هناك حالة من ضمنهم توفيت اليوم.





وقال مجاهد، إن حالة الوفاة هي لسيدة مصرية تبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الدقهلية، حيث استقبلتها مستشفى صدر المنصورة وهى تعاني من التهاب رئوي حاد صباح أمس الأربعاء، وعلى الفور تم سحب عينة لها وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد مساء أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل، وتوفيت اليوم.





وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 80 حالة من ضمنهم 20 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط” حالة السيدة المصرية التى توفيت اليوم، والأخري للالماني الذى توفي يوم الأحد الماضي الموافق 8 مارس”





وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



