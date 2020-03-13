حقيقة انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظات بأكملها بسبب الطقس السيىء

نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ما تردد بشأن قطع الكهرباء على محافظات بأكملها بسبب موجة الطقس السيىء بشكل مستمر، موضحا أن هناك مناطق تعرضت لأمطار غزيرة، وسرعة كبيرة في الرياح تصل إلى 65 كم في الساعة، والذي أدى لسقوط أبراج كهرباء، ومع ذلك تم التعامل على الفور، والدفع بالتغذية البديلة.د





وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن الوادي الجديد تعد من أكثر المحافظات تضررا بسبب موجة الطقس السيىء، منوها بأنه تم فصل الكهرباء على عدد من المناطق بالقاهرة حفاظا على أرواح المواطنين بعد ارتفاع مناسيب المياه، وتم العمل على حلها.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن فرق الطوارىء تعمل على دعم التيار الكهربائي عبر التغذية البديلة، منوها بأنهم تلقوا 18 ألف مكالمة في يوم واحد للإبلاغ عن أعطال مما أدى لفترات انتظار، حيث تم تخصيص الرقم 121 لتلقي البلاغات.