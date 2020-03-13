Advertisements
Advertisements
Advertisements

حقيقة انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظات بأكملها بسبب الطقس السيىء

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:54 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ما تردد بشأن قطع الكهرباء على محافظات بأكملها بسبب موجة الطقس السيىء بشكل مستمر، موضحا أن هناك مناطق تعرضت لأمطار غزيرة، وسرعة كبيرة في الرياح تصل إلى 65 كم في الساعة، والذي أدى لسقوط أبراج كهرباء، ومع ذلك تم التعامل على الفور، والدفع بالتغذية البديلة.د

وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن الوادي الجديد تعد من أكثر المحافظات تضررا بسبب موجة الطقس السيىء، منوها بأنه تم فصل الكهرباء على عدد من المناطق بالقاهرة حفاظا على أرواح المواطنين بعد ارتفاع مناسيب المياه، وتم العمل على حلها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن فرق الطوارىء تعمل على دعم التيار الكهربائي عبر التغذية البديلة، منوها بأنهم تلقوا 18 ألف مكالمة في يوم واحد للإبلاغ عن أعطال مما أدى لفترات انتظار، حيث تم تخصيص الرقم 121 لتلقي البلاغات.

وناشد المواطنين عدم التدخل لمحاولة إصلاح التيار الكهربائي، مشددا على ضرورة الاتصال على الخط الساخن للوزارة حال التعرض لأي مشكلة في التيار الكهربائي، مؤكدا أن فرق الطوارىء منتشرة على مستوى الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

انقطاع التيار الكهربي الطقس السيئ التيار الكهربي

أخبار تهمك

قرار مثير من مدرب الزمالك رغم سوء الأحوال الجوية

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب أرسنال يعلق على إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

شركة مياه القاهرة تعلن موعد عودة الخدمة بعد إنقطاعها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من برشلونة بعد تأجيل الدوري الإسباني

منذ ساعة و 10 دقيقة

3 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تكشف عن منخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. صورة عبر حساب أبو هشيمة تثير الجدل حول ارتباطه بياسمين صبري

منذ ساعتين

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

قصة كراهية صلاح وماني تثير القلق في ليفربول

منذ ساعة و نصف

ليس الأول.. فايلر يطلب من الخطيب الإطاحة بعنصر أساسي في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

06:17 م

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

10:46 م

عاجل.. أول رد فعل من برشلونة بعد تأجيل الدوري الإسباني

12:38 ص

مدرب أرسنال يعلق على إصابته بفيروس كورونا

12:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status