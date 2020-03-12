"السبت المقبل".. أولى حكايات مسلسل "إلا أنا"

أطلقت صفحة العمل بعض من الملصقات التشويقية لكل بطلة من بطلات الحكايات الستة وهما وفاء عامر، حنان مطاوع، شيري عادل، كندة علوش، اروي جودة وجميلة عوض.



ومن المقرر بدأ اذاعة مسلسل "الا أنا" عبر قناة Dmc يوم السبت القادم ١٤ من مارس الجاري.





ومسلسل "إلا أنا" هو مسلسل مكون من ٦٠ حلقة من إنتاج شركتي سينرجي و اروما ستديوز، وفكرة للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن ستة قصص كل قصة مخصص لها عشر حلقات، لكل قصة منهما مؤلف ومخرج خاص بها.



وشارك في مسلسل "الا أنا" كلا من وفاء عامر، صبري فواز، كمال ابو ريا، محمد عز، نادية رشاد، صفاء جلال، ديانا هاشم، هاجر عفيفى والعديد من الفنانون، تأليف ''أمين جمال"، "محمد محرز"، وإخراج "محمد أسامة".