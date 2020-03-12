منظمة الصحة العالمية توجه رسالة هامة لجميع الدول بشأن فيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس الموافق 12/3/2020، أنه رغم تصنيف فيروس كورونا الجديد لوباء عالمي الا أنه يمكن السيطرة عليه.



وأشارت منظمة الصحة إلى أنه يجب على الدول الالتزام بإجرائات مكافحة الفيروس التاجي الجديد حتي نستطيع السيطرة علية بشكل سليم.



كما أوضح تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة، أن لا يعني رفع تصنيف فيروس كورونا الجديد إلى وباء، لا يعني استسلام دول العالم له بل يجب عليهم مضاعفة جهودهم والتصدي له بكل قوة.



وأضاف جيبريسوسة أن ما يقلق منظمة الصحة العالمية هو عدم قيام بعض الدول بالإجراءات المطلوبة لمواجهة كورونا.



وكانت قد أعلنت المنظمة مساء أمس الأربعاء الموافق 11/3/2020، أن فيروس كورونا المستج (كوفيد-19) قد تحول إلى وباء عالمي، ولفتت المنظمة إلى أنه خلال الفترة المقبلة ستشهد البلدان، التي تضررت من الفيروس، زيادة في عدد الحالات والوفيات التي تتضرر من فيروس كورونا.