سير عصارة قصب يبتلع عاملا أثناء بالمنيا.. تفاصيل مرعبة

لقي عامل مصرعه، بعد أن جذبه سير عصارة قصب "عسل أسود"، مما تسبب في تمزيق جسده بقرية جلال باشا الشرقية التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.





وكان اللواء محمود خليل مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من العميد مصطفي منتصر مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول "محمد.ع" 40 عاما عامل ومقيم بقرية جلال باشا الشرقية لمجلس قروي المعصرة جثة هامدة وبه إصابات غائرة بأماكن متفرقة من جسده.



وتبين من تحريات المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز، أن المتوفى يعمل باليومية بإحدى عصارات العسل الأسود وأثناء قيامه بتلقيم القصب للعصارة جذبه سير العصارة فمزق جسده وتسبب في إحداث إصابات غائرة بالرقبة واليدين وأجزاء من جسده ليلقى مصرعه.