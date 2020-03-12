Advertisements
Advertisements
Advertisements

البورصة الأمريكية تشهد أسوء جلسة دموية منذ 1987

الخميس 12/مارس/2020 - 11:07 م
Advertisements
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
Advertisements

سجلت البورصة الأمريكية خسائر قياسية بنهاية تعاملات اليوم الخميس لتسجل أسوأ أداء يومي منذ 1987، بعد  أن قلصت خسائرها لفترة وجيزة بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي ضخ سيولة تتجاوز تريليون دولار في لتقليل الاضطرابات في الأسواق المالية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حظر السفر من وإلى أوروبا لمدة 30 يومًا كجزء من جهود الحكومة في احتواء تفشي "كوفيد-19"، كما ذكر  أنن الإدارة ستوفر إعانة مالية للعمال المرضى أو الذين يخضعون للحجر الصحي.

وأدى الهبوط الحاد في البورصة الأمريكية إلى توقف تداول لمدة 15 دقيقة في بداية التعاملات، قبل أن يتم استئنافها لاحقاً وسط استمرار رحلة الخسائر.

وشهدت سوق الأسهم الأمريكية اليوم انضمام مؤشر "ستاندر آند بورز 500" إلى السوق الهابط بعد دخول المؤشر الصناعي في هذه المرحلة في إغلاق جلسة أمس وتراجعه 20 بالمائة عن آخر قمة قياسية مسجلة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع طلبات إعانة البطالة بعكس التوقعات في الولايات المتحدة، وهبوط أسعار المنتجين بأكبر وتيرة في 5 سنوات.

وهوي مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 9.9 بالمائة مسجلاً 21200 نقطة ليفقد حوالي 2352 نقطة ليسجل أكبر خسائر يومية من حيث النسبة المئوية منذ الإثنين الأسود عام 1987.

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة9:5المائة ليصل إلى 2480 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 9.4 بالمائة ليسجل 7201 نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 1 بالمائة مسجلاً 97.486.


واستهلت البورصة الأمريكية باستمرار نزيف الخسائر، لتستمر سلسة الجلسات الدموية لليوم الثالث فى أسبوع واحد لتفشل محاولات التحفيز الاقتصادي الأمريكية لموجة الأضرار الأقتصادية لفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأدى الهبوط الحاد في البورصة الأمريكية إلى توقف تداول لمدة 15 دقيقية، قبل أن يتم استئنافها لاحقاً وسط استمرار رحلة الخسائر.

وتراجعت أسهم شركات الرحلات البحرية بشكل حاد، في حين هبطت أسهم شركات الطيران مثل يونايتد ودلتا وأمريكا بأكثر من 10 بالمائة.

وشهدت سوق الأسهم الأمريكية اليوم انضمام مؤشر "ستاندر آند بورز 500" إلى السوق الهابط بعد دخول المؤشر الصناعي في هذه المرحلة في إغلاق جلسة أمس وتراجعه 20 بالمائة.

ويشير السوق الهابط إلى انخفاض بنسبة 20 بالمائة عن آخر قمة قياسية مسجلة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع طلبات إعانة البطالة بعكس التوقعات في الولايات المتحدة، وهبوط أسعار المنتجين بأكبر وتيرة في 5 سنوات.

وبحلول الساعة 2:06 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 8.3 بالمائة مسجلاً 21590.7 نقطة ليفقد حوالي 1962 نقطة.

كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 7.3 بالمائة ليصل إلى 2540.5 نقطة، وهبط "ناسدالك" بنحو 6.9 بالمائة ليسجل 7400.8 نقطة.

وفي خلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 97.086.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطاع السفر الجلسة الدموية البورصة الامريكية أسوأ أداء يومي

أخبار تهمك

عاجل.. خطاب ناري من الأهلي لاتحاد الكرة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم جديد من ريال مدريد يكشف احتمالية إصاباته بكورونا

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يوافق على الرحيل بعد صدام فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مثير من مدرب الزمالك رغم سوء الأحوال الجوية

منذ حوالي 4 ساعات

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

منذ حوالي 5 ساعات

شركة مياه القاهرة تعلن موعد عودة الخدمة بعد إنقطاعها

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ليس الأول.. فايلر يطلب من الخطيب الإطاحة بعنصر أساسي في الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

منذ 33 دقيقة

هاشتاج "فضل والجنايني أعداء الأهلي" يتصدر تويتر

منذ 40 دقيقة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 12 مارس: إصابة نجم الريال بفيروس كورونا.. حسم مصير زيدان مع الملكي.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي.. الكشف عن طريقة تحديد بطل الدوري الإسباني

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

البورصة الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية.. و"ناسداك" يصعد لمستويات قياسية جديدة

البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع.. و"ناسداك" و"ستاندرد.أند.بورز" يسجلان مستويات قياسية جديدة

البورصة الأمريكية تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم

البورصة الأمريكية تتراجع في أول تعاملات الأسبوع

البورصة الأمريكية تغلق على تراجع و"داو جونز" يسجل أكبر خسارة يومية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:46 م

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

06:17 م

شركة مياه القاهرة تعلن موعد عودة الخدمة بعد إنقطاعها

10:07 م

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

08:52 م

عاجل.. نجم جديد من ريال مدريد يكشف احتمالية إصاباته بكورونا

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status