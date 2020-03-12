البورصة الأمريكية تشهد أسوء جلسة دموية منذ 1987





سجلت البورصة الأمريكية خسائر قياسية بنهاية تعاملات اليوم الخميس لتسجل أسوأ أداء يومي منذ 1987، بعد أن قلصت خسائرها لفترة وجيزة بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي ضخ سيولة تتجاوز تريليون دولار في لتقليل الاضطرابات في الأسواق المالية.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حظر السفر من وإلى أوروبا لمدة 30 يومًا كجزء من جهود الحكومة في احتواء تفشي "كوفيد-19"، كما ذكر أنن الإدارة ستوفر إعانة مالية للعمال المرضى أو الذين يخضعون للحجر الصحي.





وأدى الهبوط الحاد في البورصة الأمريكية إلى توقف تداول لمدة 15 دقيقة في بداية التعاملات، قبل أن يتم استئنافها لاحقاً وسط استمرار رحلة الخسائر.





وشهدت سوق الأسهم الأمريكية اليوم انضمام مؤشر "ستاندر آند بورز 500" إلى السوق الهابط بعد دخول المؤشر الصناعي في هذه المرحلة في إغلاق جلسة أمس وتراجعه 20 بالمائة عن آخر قمة قياسية مسجلة.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع طلبات إعانة البطالة بعكس التوقعات في الولايات المتحدة، وهبوط أسعار المنتجين بأكبر وتيرة في 5 سنوات.





وهوي مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 9.9 بالمائة مسجلاً 21200 نقطة ليفقد حوالي 2352 نقطة ليسجل أكبر خسائر يومية من حيث النسبة المئوية منذ الإثنين الأسود عام 1987.





وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة9:5المائة ليصل إلى 2480 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 9.4 بالمائة ليسجل 7201 نقطة.





وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 1 بالمائة مسجلاً 97.486.







